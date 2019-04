Intervista a Chiara Appendino: "Abbiamo vinto in rimonta nel set decisivo"

"Quando abbiamo cominciato questa avventura eravamo sotto di un set e nel corso della candidatura abbiamo salvato almeno 5-6 palle break molto complicate, ma alla fine siamo riusciti a vincere al terzo set. Proprio il tennis insegna che finché il giudice di sedia non pronuncia game, set e match tutto può succedere" ci racconta la Sindaca di Torino Chiara Appendino, ex quarta categoria, ma soprattutto l'elemento che ha creduto fin dalla prima ora nel progetto Atp Finals.

A margine della presentazione ufficiale di Torino 2021-2025, la prima cittadina ci svela alcuni retroscena sul percorso che ha condotto il capoluogo piemontese nell'élite del tennis mondiale: "Ho pianto almeno dieci volte nel corso di questi mesi perché pensavo che questa opportunità fosse andata persa e altrettante volte ho invece creduto che ce l'avremmo fatta.

Questo successo è la conferma che a volte il talento di una squadra riesce a smentire qualsiasi pronostico. Ad una settimana dall'annuncio ufficiale, Chiara Appendino ribadisce i tre pilastri della vittoriosa candidatura: "Ambiente e sostenibilità, ovvero vogliamo rendere questo evento sostenibile da tutti i punti di vista, dall'energia all'interno del palazzetto alla mobilità e quindi ai flussi del traffico.

Poi innovazione: desideriamo offrire grazie alle nuove tecnologie nuove esperienze, sia a chi vivrà l'evento all'interno del PalaAlpitour sia a chi resterà fuori. E poi abbiamo Torino al centro di ogni discorso.

Se abbiamo battuto 39 città è perché siamo stati in grado di far comprendere quanto Torino sia una città straordinaria" Molti hanno indicato nella Sindaca l'ingrediente determinante per questa fantastica assegnazione, ma lei fa spallucce e divide il merito con tutte le altre componenti: "La qualità della proposta è stata importante, ma non ce l'avremmo fatta senza il sostegno, l'impegno e il 'fare squadra' da parte delle istituzioni locali, del mondo dello sport, del Governo e delle imprese del territorio" Dall'inviato Matteo Musso

