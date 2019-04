Naomi Osaka: "Nonostante il momento negativo, posso continuare a vincere"

Naomi Osaka ha lasciato il torneo WTA di Stoccarda prima di scendere in campo contro Anett Kontaveit in semifinale a causa di un problema all’addome. La giovane tennista giapponese, nonostante il forzato ritiro, si è detta contenta del suo livello di gioco e delle sue prestazioni.

“Sono contenta di aver vinto due belle partite questa settimana” , ha spiegato in conferenza stampa Osaka. “Questa è stata una grande spinta per me, perché mi ha fatto capire che nonostante il momento negativo, posso ancora vincere.

Quando voglio vincere spesso vado in confusione, ma sento di aver trovato di nuovo tranquillità. Penso sia una cosa positiva e sono davvero contenta di aver giocato questo torneo”. Soffermandosi sull’entità del suo infortunio, la numero uno del mondo ha dichiarato: “Sono triste per l’infortunio di oggi, ma sono felice che sia capitato all’inizio della stagione sulla terra e non in un periodo vicino al Roland Garros”.

Osaka proverà a scendere in campo al torneo di Madrid, che si disputerà dal 5 al 12 maggio, per difendere la vetta del ranking WTA. Kontaveit e Petra Kvitova si giocheranno il titolo di Stoccarda in una spettacolare finale.