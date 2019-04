Ferrer: "La vittoria su Zverev ha dimostrato che sono ancora competitivo "

David Ferrer giocherà gli ultimi due tornei della sua carriera a Barcellona e Madrid. Il giocatore spagnolo sta mostrando ancora una volta tutta la sua dedizione per il tennis e l’efficacia del lavoro quotidiano.

In un’intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia, Ferrer ha parlato dei suoi inizi e delle emozioni degli ultimi giorni. “Quando ero ragazzino il mio allenatore mi bloccò per due o tre ore nello spogliatoio e mi disse: ‘Se vuoi diventare un treno, sali e lavora’ .

All’età di 22-23 anni diventai molto più costante, sapevo che avrei avuto bisogno di un importante miglioramento per ottenere eccellenti risultati”. Soffermandosi sulla gestione degli infortuni occorsi negli ultimi anni di carriera, Ferrer ha poi aggiunto: “Fisicamente non riesci più a recuperare come prima.

Devi cambiare il modo in cui ti alleni per prevenire gli infortuni. Il riposo diventa molto importante perché aumentano i dolori. Sembra che da un giorno all’altro possano cambiare le tue condizioni fisiche”.

Parlando infine del suo attuale livello di gioco e della sua vittoria contro Alexander Zverev al Masters 1000 di Miami, Ferrer ha spiegato: “La vittoria su Zverev mi ha dimostrato che tecnicamente posso ancora competere contro i primi dieci giocatori del mondo.

Ho sconfitto un giocatore di 16 o 17 anni più giovane di me, questo mi ha conferito tranquillità. Per vincere un torneo del Grande Spam avrei dovuto imparare a gestire meglio alcuni momenti delle partite, ma sono stato per anni ai vertici del tennis. Credo di aver scelto lo sport giusto per me”.