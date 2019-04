Mouratoglou: "Se non cambiamo ora, sarà troppo tardi per il tennis"

Patrick Mouratoglou, allenatore di Serena Williams, ha espresso tutta la propria preoccupazione nei confronti dell’incerto futuro del tennis. Secondo l’allenatore francese il tennis ha bisogno di alcuni significativi cambiamenti per non perdere il contatto con il mondo moderno.

“Chi non era un fan di Mike Tyson? Specialmente la mia generazione” , ha detto Mouratoglou. “Tutte le persone della mia età si svegliavano per vedere i suoi match, nonostante non fossimo grandi appassionati di boxe.

Era una superstar e valeva la pena vedere i suoi incredibili match alle 3 del mattino. Il tennis deve ritrovare quel sentimento. Dobbiamo vivere nel nostro secolo e il tennis è molto indietro rispetto agli altri sport sotto questo punto di vista.

Sto parlando costantemente con le grandi organizzazioni del tennis mondiale per cercare di apportare cambiamenti; dobbiamo farlo ora, prima che sarà troppo tardi. Nick Kyrgios sta dando alle persone quello che il tennis non gli trasmette, c’è bisogno di agitazione e di polemiche.

Il calcio o gli sport americani hanno tutte queste caratteristiche, se il tennis non ha apportato cambiamenti è perché le persone “tradizionali” rifiutano ogni tipo di cambiamento. Il tennis ha bisogno di formati più brevi, di regole più semplici.

Se i tennisti si comportano allo stesso modo tutto diventa noioso. Abbiamo bisogno di più emozioni, più polemiche, altrimenti è tutto piatto. Kyrgios in questo momento è l’unico che suscita delle sensazioni diverse, per questo tutti lo cercano.

L’età media dei fan del tennis è di 62 anni, se non cambiamo ora sarà troppo tardi. Bisogna riuscire a comunicare di più con le nuove generazioni, la tradizione è fantastica ma sono più importanti altri aspetti.

Penso che l’Hawk-Eye sia un errore: prima avevamo McEnroe che era un pazzo, ora la tecnologia ci dice che la palla è fuori e tutto va bene. Se si desidera portare nuove persone al tennis c’è bisogno di ricreare quel tipo di emozioni”.