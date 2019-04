Wozniacki: "Grazie al mio team ho imparato ad ascoltare il mio corpo"

Caroline Wozniacki ha confessato dopo le ultime WTA Finals di Singapore di soffrire di artrite reumatoide, una malattia infiammatoria cronica autoimmune che colpisce le articolazioni. La tennista danese ha affrontato il delicato argomento durante un’intervista al sito ufficiale della WTA.

“Sono felice di essere giunta al termine del periodo più difficile” , ha detto Wozniacki. “Ho passato momenti terribili a causa di quella diagnosi. Quando non ti senti bene mentalmente, il tuo tennis ne risente molto.

Ora devo solo continuare a lavorare duramente e prima o poi arriveranno i risultati”. L’ex numero uno del mondo ha ammesso che senza il suo team non sarebbe riuscita a superare la cattiva notizia, che aveva messo in serio pericolo la sua carriera.

“Ho uno splendido team intorno a me. Non so cosa avrei fatto senza di loro. Grazie al loro aiuto ho imparato ad ascoltare il mio corpo e capire di cosa ha bisogno. Alcuni giorni mi sento incredibilmente bene e posso fare quello che voglio, mentre ci sono altri giorni in cui mi sento male e cerco di gestire i miei sforzi fisici”.

Wozniacki ha iniziato un nuovo rapporto professionale con Francesca Schiavone e la scorsa settimana ha raggiunto la finale, poi persa contro Madison Keys, al torneo di Charleston. “Ho contattato Schiavone a Miami perché sapevo della sua presenza.

Ha assistito ad alcuni miei allenamenti e mi ha dato dei consigli su come giocare sulla terra battuta. Abbiamo anche parlato della possibilità di lavorare insieme costantemente, lei conosce molto bene il tour ed è stata una giocatrice esemplare”.