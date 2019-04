Pablo Andujar preoccupato per il futuro del tennis: "Non c'è ricambio"

In un'intervista a Marca, Pablo Andujar ha parlato del dominio di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. "Affrontarli è stato un lusso e una fortuna. Bisogna ringraziarli, sono i tre giocatori più forti di sempre.

Ciò che mi fa paura è che non si vedono nuove leve all'orizzonte" Andujar continua a giocare e a vincere: la settimana scorsa ha trionfato a Marbella. "Ho l'entusiasmo che sentivo il primo anno nel circuito.

Non mi aspettavo di tornare così, era impensabile giocare a livello professionistico nuovamente. Mi trovavo fuori dai primi 1.000 e sono tornato nei primi 100. La mia famiglia è molto felice per me perché sanno quanto lavoro ho fatto per tornare.

Gioco senza dolore e mi diverto. Dopo i 30 anni di età pochissimi giocano senza infortuni ma mentalmente ho lo stesso entusiasmo che avevo a 18 anni quando ho abbandonato gli studi e sono diventato professionista"

In un'intervista l'ex numero cinque del mondo Fernando Gonzalez ha tracciato importanti differenze tra Roger Federer e Rafael Nadal. Il cileno ha detto cose interessanti su entrambi. Sullo svizzero: "Gli vorrei chiedere qual è la chiave per sentire così tanta passione da tanti anni.

Lo conosco da quando avevo 12 anni. Lui è un anno più piccolo di me, a 14 anni era così cattivo. Mentre con Nadal sapevi che avrebbe mangiato il mondo" Su Marcelo Rios, Gonzalez, che si è ritirato dal tennis a Miami 2012, ha aggiunto: "Gli chiederei cosa gli è successo. Perché non ha giocato per più tempo. Non ci parlo da tanto tempo e non ho il suo numero"