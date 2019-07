Stefanos Tsitsipas: "La generazione dei social media è troppo ansiosa"

In un’intervista al quotidiano britannico Daily Mail, Stefanos Tsitsipas ha parlato del rapporto della nuova generazione con i social media. “È una generazione troppo impaziente” , ha dichiarato il tennista greco.

“La generazione dei social media e tutta questa robaccia. Tutto corre troppo veloce rispetto agli anni precedenti. Ecco perché a volte ho bisogno di disconnettermi e vivere la vita di prima, con più pensieri e consapevolezze.

Le persone sono diventate ansiose, sempre attenti alla vita sui social, tutto questo aumenta lo stress. È bello lasciare per un po’ questo mondo e creare delle conversazioni dirette, reali con le persone”.

Tsitsipas ha poi parlato dei problemi del suo paese. “In Grecia non c’è molto sostengo da parte della federazione, ecco perché i bambini non sono disposti a perseguire i propri sogni. Molte famiglie hanno un reddito basso, inferiore al resto dell’Europa, e non tutti i genitori possono rischiare di perdere tutto per la carriera sportiva dei figli.

Il mio sogno era quello di giocare a tennis; i miei lo sapevano ed hanno puntato su di me. All’epoca è stato molto difficile, ringrazio la mia famiglia per avervi sempre sostenuto ed aiutato”.