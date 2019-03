L'incredibile gesto di Auger-Aliassime dopo la partita persa contro Isner

Felix Auger-Aliassime ha stupito tutti gli appassionati di tennis negli ultimi mesi. Il giovane tennista canadese ha raggiunto la prestigiosa finale al torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, i quarti ad Acapulco e San Paolo, ed ora la prima semifinale in un evento Masters 1000 a Miami.

Auger-Aliassime ha sorpreso tutti non solo per il suo indubbio talento tecnico, ma soprattutto per la sua attitudine in campo e fuori. Si è mostrato spesso un ragazzo umile, con tanta voglia di lavorare e dimostrare a tutti il proprio valore.

La giovane stella ha commesso diversi doppi falli quando chiamato a servire per il set durante la semifinale, poi persa, contro John Isner. Proprio per questo, dopo la partita, Aliassime ha deciso di prendere alcune palle e recarsi sui campi esterni per allenare il proprio servizio.

Il numero 57 del mondo lo ha fatto da solo: senza il supporto del team e del pubblico. Dopo la scottante delusione non ha perso tempo, non è rimasto chiuso in sè stesso a rimuginare sull’esito dell’incontro, ma a testa bassa ha continuato a lavorare.

John Isner, venuto a conoscenza dell’esemplare gesto del suo avversario, ha voluto dedicare un messaggio ad Aliassime attraverso il proprio account Twitter. Queste le sue parole: “Umiltà e duro lavoro. È un giocatore speciale” .