Monica Seles: "Ho vissuto una vita molto isolata, ero depressa"

Monica Seles è stata una delle giocatrici più forti della storia del tennis. L’ex campionessa nel corso della sua carriera è stata numero uno del mondo per 178 settimane, ha vinto 9 titoli del Grande Slam e 3 WTA Championships.

Oltre alle straordinarie vittorie ottenute sul campo, Seles sarà sempre ricordata per l’incredibile aggressione subita durante una partita ad Amburgo nel 1993, quando fu pugnalata alla schiena da un fanatico tifoso della sua grande rivale Steffi Graf.

In una recente intervista al quotidiano “The Telegraph” , Seles ha parlato dei risvolti psicologici dell’assurdo episodio di Amburgo e di quanto quest’ultimo abbia inciso in maniera negativa sulla sua carriera sportiva e sulla sua vita privata.

“Inizialmente mi allenavo 5-6 ore al giorno ed ero seguita da molte persone” , ha raccontato Seles. “Poi sono spariti tutti. Quando ho smesso di essere VIP ho capito chi fossero i miei veri amici, ho imparato una grande lezione sulla natura umana.

Mentalmente e fisicamente é stato molto difficile affrontare l’aggressione. Ero sul mio posto di lavoro, in attesa di iniziare il game, fino a quando non è apparso il mio aggressore. Quella persona non ha mai passato un giorno in prigione; non era mai accaduta una cosa del genere, c’erano molte circostanze insolite”.

L’ex tennista, dopo l’episodio, è entrata in un vortice fatto di insicurezze, ansie, paure e conflitti interiori che sono diventati parte della sua personalità. Come se non bastasse, Seles ha poi sofferto anche di problemi alimentari.

“Gli sponsor mi dicevano: ‘Mio Dio, ma cosa ti è successo’ . Ma io ero sempre la stessa persona. Non potevo parlare con le altre giocatrici dei miei problemi di sovrappeso. Nascondevo tutto, ma quella era una malattia.

Gran parte del mondo del business ha a che fare con il tuo corpo, soprattutto per quanto riguarda gli sponsor. Quando ho guadagnato molto peso, le persone mi guardavano in modo diverso. Ho vissuto una vita molto isolata. All’età di 16 anni avevo intorno a ne molte persone, era una sorta di corporazione. Poi, mi sono ritrovata sola, soprattutto in una generazione dominata dagli uomini.

Ho sofferto di una profonda depressione, ma non potevo mostrarlo al mondo esterno, non in un mondo così competitivo”.