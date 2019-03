Naomi Osaka e lo stress da numero 1: "La pressione mi sta influenzando"

Naomi Osaka ha deluso anche al Miami Open, dove si presentava da campionessa in carica. La numero 1 del mondo vede ora messa a rischio la propria permanenza sulla vetta del ranking WTA, e in conferenza stampa ha esternato tutto il disappunto per una sconfitta arrivata dopo essere stata avanti di un set e un break.

“Penso di essere stata troppo emotiva, cosa che è successa anche nell’ultimo match” ha dichiarato la giapponese. “Non sono sicura del perchè stia succedendo, non è una cosa usuale per me.

Sapevo comunque che sarebbe stata una partita complicata”. Oltre ai meriti della Hsieh, il cui gioco è stato definito dalla stessa Osaka “imprevedibile”, la nipponica ha ammesso che il peso del numero 1 si fa sentire.

“Ovviamente voglio vincere tutte le partite” ha commentato Osaka. “Tante persone mi chiedevano quanta pressione dovessi gestire per il fatto di essere numero 1 del mondo, il che ha portato dello stress. Pensavo di non aver avuto problemi a gestirlo, ma suppongo non sia stato così. Rispetto al passato, adesso sento più il dovere di vincere”.