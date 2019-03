Lopez: "Guardo il tennis da una prospettiva diversa rispetto al passato"

Feliciano Lopez guarda ormai l’ATP Tour da una prospettiva diversa. Lo spagnolo non è concentrato solo sul campo, dove ha vinto il suo match di primo turno contro Benoit Paire a Miami, ma è molto attentato anche alla gestione e all’organizzazione dei diversi tornei in giro per il mondo.

Lopez sarà il direttore del Masters 1000 di Madrid quest’anno, e quindi cercherà di portare tutta la sua esperienza al servizio del quarto evento Masters del 2019. L’attuale numero 92 del mondo è uno dei tre direttori Masters 1000 ad aver gareggiato ad alti livelli nel circuito professionale insieme a Tommy Haas( Indian Wells) e James Blake( Miami) .

“Ho un buon rapporto con tutti nello spogliatoio” , ha detto Lopez in un’intervista al sito ufficiale dell’ATP. “Tutti sono contenti che noi giocatori abbiamo anche la possibilità di organizzare tornei, é un’iniziativa positiva per il circuito.

É bello vedere persone nei tornei che capiscono e comprendono i bisogni dei giocatori. È un ottimo lavoro che ti conferisce responsabilità, ma sono felice del mio ruolo. Penso che sia una grande opportunità per me.

Ho molte cose da imparare perché vedrò il tennis da una prospettiva diversa rispetto al passato”. Soffermandosi sulla nuova sede del torneo di Miami, Lopez ha dichiarato: “Personalmente, penso che sia stato un successo incredibile.

Il Masters 1000 di Miami è un grande torneo e penso che le strutture siano degne del suo livello. Crandon Park era molto piccolo e non aveva possibilità di crescita. Anche gli spogliatoi, i campi e la sala relax sono migliori.

È un grande successo e tutti i giocatori sono felici di essere qui. Quando gioco a Miami mi sento a casa e sono fortunato a poter partecipare all’evento. Ho una casa qui, quindi riesco ad essere vicino alla mia gente”.