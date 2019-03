Jim Courier: "Non ci aspettiamo che adesso Kyrgios vinca uno Slam"

Su Tennis Channel nella prima giornata di Indian Wells l'ex numero uno del mondo Jim Courier ha commentato il titolo vinto ad Acapulco da Nick Kyrgios, capace di battere grandi giocatori come Rafael Nadal, Stan Wawrinka, John Isner e Alexander Zverev.

Courier crede che le aspettative nei confronti di Kyrgios non debbano essere stravolte: "Se ci aspettiamo che questo ragazzo adesso vinca uno Slam, penso andiamo troppo lontano a meno che non riduca il gap fisico tra lui e gli altri giocatori.

Ma dal punto di vista del talento e dei colpi, ha dimostrato che non c'è alcun gap perché il tabellone era duro" Kyrgios è 6-6 negli scontri diretti contro Novak Djokovic, Roger Federer e Nadal, una statistica che non sorprende Courier.

"Queste sono partite dove non ha pressione. Ha la capacità di giocare al massimo il primo colpo dopo il servizio. È pericoloso per gli altri ma a volte anche per se stesso nelle partite sui campi secondari dove non è molto concentrato.

Spero che questo titolo ad Acapulco sia un nuovo inizio per lui. È bello vederlo impegnato"