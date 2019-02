Marin Cilic: "Potrei vincere 1-2 Slam. Diventare numero uno è un obiettivo"

Marin Cilic non ha iniziato granché bene la nuova stagione, giocando solo un torneo, gli Australian Open, dove si è arreso agli ottavi di finale contro Roberto Bautista Agut. Ma la sua fiducia è alta pensando al futuro.

"Si cerca sempre di vincere più titoli, ma per farlo bisogna migliorare - ha ammesso il croato parlando coi giornalisti a Dubai -. Chissà, posso vincere uno o due Slam, diventare numero uno del mondo, che rimane un obiettivo, o forse no.

Ma continuerò a provarci". Sulla longevità dei tennisti in grado di giocare oltre i 30 anni di età, Cilic ha aggiunto: "La scienza sportiva è migliorata e anche l'ATP sta facendo bene.

Abbiamo delle palestre nei tornei e ci sono tanti fisioterapisti. La mentalità ora è diversa. 20 anni fa, quando avevi 30 anni, eri pronto per il ritiro. Ora invece credi che i tuoi anni migliori debbano ancora venire"

Infine sulle sue condizioni fisiche: "È stato un finale di stagione impegnativo con le Atp Finals e la Coppa Davis. Non ho avuto molto tempo per riposare e prepararmi al nuovo anno. Ho avuto qualche problema al ginocchio e agli Australian Open, quando ero sotto due set a zero contro Bautista Agut, ho anche pensato di alzare bandiera bianca.

Ma ora sto bene"