"Pressione monumentale su Naomi Osaka" - Annabel Croft

In un'intervista al Khaleej Times a Dubai, la presentatrice TV Annabel Croft ha parlato del complesso momento di Naomi Osaka. La giocatrice giapponese è riuscita a stento a trattenere le lacrime in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Kristina Mladenovic a inizio settimana, chiedendo ai giornalisti di non insistere troppo sulla sua separazione dall'allenatore Sascha Bajin.

Croft comprende la situazione delicata che sta attraversando la 21enne nipponica, salita in vetta alle classifiche mondiali dopo il secondo titolo Slam vinto agli Australian Open: "È una pressione monumentale che nessuno di noi può capire.

Viene dal Giappone e ha ancora più pressione e aspettative per via dei contratti e dei soldi. Lei è amata dalla stampa perché parla dal profondo del suo cuore e questo la aiuterà. Ma dovrà essere sostenuta dalla sua famiglia e dal suo futuro coach, chiunque esso sia, in modo da entrare nella mentalità di poter gestire queste aspettative e pressioni perché non è facile.

Lo abbiamo visto in passato con numero uno del mondo come Dinara Safina e Ana Ivanovic che hanno fatto fatica. Anche Marin Cilic, quando era numero tre del mondo, ha ammesso le difficoltà. Ha detto che gli avversari giocavano sciolti perché non avevano pressione di vincere.

Il successo è un'arma a doppio taglio"