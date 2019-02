Bouchard: "Non penso al passato. I risultati arriveranno"

In un'intervista a Dubai Eugenie Bouchard ha parlato del circuito in generale e di come la sua mentalità sia cambiata nel corso degli anni. Nel 2014 ha raggiunto la sua prima finale Slam a Wimbledon, nel 2015 è stata numero cinque del mondo.

Poi una crisi di risultati che la hanno fatta scivolare in classifica. Per Bouchard adesso il divertimento è tutto: "Quando sei giovane e sei nel circuito, è eccitante. Ma apprezzo ora il fatto che il tennis sia il mio lavoro e mi considero molto fortunata a visitare città e straordinarie come Dubai"

Alla domanda se abbia rimpianti, la 24enne ha risposto: "Non voglio guardare indietro e né cerco di essere quella di cinque anni. Voglio essere la migliore versione di me stessa oggi e darmi sempre una possibilità.

Prima o poi i risultati arriveranno. Il mio obiettivo è giocare un tennis aggressivo e migliorare armi come il servizio e la risposta" Infine sul suo nuovo allenatore: "Mi piace ciò che pensa del mio gioco e come vede il mio tennis in futuro.

Mi sto divertendo."