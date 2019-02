Alexis Ohanian: "Serena Williams è quasi morta dopo il parto"

Alexis Ohanian ha elogiato ancora una volta il ritorno di sua moglie Serena Williams ad altissimi livelli dopo aver attraversato gravi complicazioni durante la gravidanza. L’ex numero 1 del mondo ha dovuto affrontare un’embolia polmonare per la seconda volta nella sua vita.

“È quasi morta e per un paio di mesi è dovuta rimanere ferma al letto” – ha rivelato Ohanian in un’intervista a Vanity Fair. “Aver recuperato da questa situazione ed essere in grado di competere ad un livello molto alto a poco più di un anno di distanza, è qualcosa di incredibile.”

Ohanian ha spiegato anche la sua gestione del tempo tra famiglia e lavoro: “All’inizio pensavo che i quattro mesi di permesso dovessero essere consecutivi, e invece sono flessibili, il che è particolarmente utile per i padri.

Puoi prendere un mese all’inizio e poi tutti i venerdì fino al termine dei giorni. Usandoli, ho imparato che potevo trascorrere il tempo necessario con la mia famiglia senza perdere completamente il ritmo lavorativo.”

Ohanian ha infine ammesso che non guardava il tennis prima di incontrare Serena: “Da giovane ho praticato diversi sport di squadra. Nel tennis, invece, sei solo e devi resettare la mente dopo ogni partita. Lo apprezzo e non solo perché mi sono innamorato della migliore.”