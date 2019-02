Alexis Ohanian: "Io e Serena Williams siamo diversi in molti aspetti"

In una recente intervista a Vanity Fair, il marito di Serena Williams, vale a dire Alexis Ohanian, ha commentato la sua relazione con la fuoriclasse americana. I due si sono incontrati per la prima volta a Roma nel 2015 e poi si sono sposati alla fine del 2018.

“Siamo diversi in così tanti aspetti, il che è positivo perché impariamo l’uno dall’altro. Condividiamo alcuni valori: la passione per il nostro lavoro e la competitività. Pensavo di lavorare duro come nessuno al mondo, ma se guardo mia moglie sento di non essere nulla in confronto” – ha dichiarato Ohanian.

Alexis ha inoltre lodato l’impegno della 23 volte campionessa Slam: “Non so esattamente cosa ci voglia per fare ciò che fa, ma capisco il livello di impegno e perseveranza. Serena è in grado di svegliarsi presto la mattina per allenarsi e di lavorare la domenica per la sua linea di abbigliamento.

L’ambizione e l’impegno sono valori che abbiamo in comune. Rispettare e comprendersi, oltre al fatto di condividere questi principi, aiuta moltissimo. Entrambi, in quello che facciamo, vogliamo essere sempre i migliori.” L’ex numero 1 del mondo ha come obiettivo dichiarato quello di eguagliare (e superare) il record di 24 Slam detenuto da Margaret Court.