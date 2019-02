Del Potro pronto a tornare: "Voglio continuare a sorprendermi"

Juan Martin del Potro è pronto al rientro. L'argentino sarà la star principale di Delray Beach, torneo ATP 250 in programma dal 18 al 24 febbraio, che segnerà la sua prima uscita ufficiale dal Master di Shanghai dove nel terzo turno contro Borna Coric si procurò una lesione al ginocchio a seguito di una rovinosa caduta.

Intervistato da ESPN sabato dopo un allenamento aperto al pubblico a Tandil, del Potro ha detto: "Sarà complicato, il primo torneo dopo tanto tempo, ma andrò passo dopo passo. Ho raggiunto il mio best ranking (numero tre del mondo, ndr) lo scorso anno in una delle stagioni migliori della mia carriera, sono riuscito a trovare continuità giocando un tennis che non esprimevo da tempo.

Sarà molto difficile ripetersi, ma mi piacerebbe continuarmi a sorprendere". Sul possibile ritiro dal tennis di Andy Murray, il campione degli US Open 2009 ha aggiunto: "Per me e la maggior parte dei miei colleghi, è stato un momento triste.

Viviamo con i dolori, gli infortuni per la maggior parte del tempo e cerchiamo di farlo passare inosservato. Murray è stato uno dei migliori giocatori della storia, e sapere che sta soffrendo per un infortunio all'anca non è per niente bello.

Mi ha commosso, ovviamente un giorno il tennis finirà, spero continui a lottare ma senza ulteriormente danneggiare il suo corpo in modo che dopo tutti questi successi nel tennis si godi la vita" Su chi concluderà l'anno in top 3, del Potro ha indicato i soliti noti, Nadal, Djokovic e Federer, dando però uno spiraglio alla Next Gen: "Credo saranno quelli che stanno lottando per i titoli Slam.

Ci sono tanti buoni giocatori che arriveranno nelle posizioni alte, penso questa sia solo una questione di tempo"