Zverev non cambia idea: "Piquè mio amico, ma a novembre niente Davis"

Dopo la netta vittoria nelle qualificazioni di Coppa Davis contro l'Ungheria, Alexander Zverev ha ribadito che non giocherà la fase finale della competizione a squadre a Madrid dal 18 al 24 novembre.

Su Gerard Piquè, uno dei principali investitori e sostenitori del nuovo formato, Zverev ha detto: "È un mio amico. Mi piace e abbiamo parlato. Ma nessuno in questo mondo può far cambiare la mia idea di giocare a fine novembre.

Ho spesso giocato nel vecchio formato e un giorno spero di vincere la Coppa Davis per la Germania nella vecchia versione. Spero di ri-vincere le ATP Finals di Londra e di andare in vacanze alle Maldive a novembre", ha chiosato il numero quattro del mondo, che giocherà a Rotterdam e Acapulco questo mese.

Il capo del tennis maschile tedesco Boris Becker non ha voluto commentare le dichiarazioni di Zverev, e lo ha anzi incoraggiato a giocare la Davis in maniera costante: "Può diventare un grande giocatore in questa competizione.

Nella sfida contro l'Ungheria abbiamo avuto tutti e cinque i primi giocatori della Nazione, non succede spesso. Il nuovo format? Per giudicarlo bisognerà aspettare la fine dell'anno"