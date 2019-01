Toni Nadal: "Pensavo che Dimitrov sarebbe diventato numero 1"

Durante la sua visita a Sofia, in Bulgaria, lo zio di Rafael Nadal, Toni, si è espresso sul potenziale di Grigor Dimitrov. Dopo aver vinto le ATP Finals nel 2017 e aver raggiunto un best ranking di numero 3 ATP, il giocatore bulgaro ha conosciuto una preoccupante involuzione nel 2018 e non ha brillato nemmeno agli Australian Open 2019, nonostante l’inizio della collaborazione con Andre Agassi.

“Non so molto della Bulgaria, ma conosco due atleti bulgari” – ha scherzato Toni. “Uno è Hristo Stoichkov, un amico di mio fratello, Miguel Nadal, sono stati insieme per molti anni a Barcellona. Ci siamo incontrati un paio di anni fa a Miami, abbiamo giocato a golf. Ma lui non è molto bravo.

E ovviamente conosco Grigor Dimitrov, è un ottimo giocatore. È anche un amico di Rafael. Sfortunatamente, i suoi risultati non sono buoni come meriterebbe. Ricordo quando giocò contro Rafa per la prima volta, pensai che sarebbe diventato numero 1 del mondo.

Deve essere molto più forte mentalmente, soprattutto nei momenti chiave. A volte piega troppo le gambe e così è difficile dare forza alla palla. Ma il lato mentale è la cosa più importante.” Grisha è uscito agli ottavi a Melbourne per mano di Frances Tiafoe.