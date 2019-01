Keys: "Il quadro degli ottavi femminili è di altissimo livello"

Madison Keys ha superato brillantemente la prova terzo turno, rifilando un netto 6-3 6-2 alla sempre insidiosa Elise Mertens. “Penso di aver giocato davvero bene oggi” ha dichiarato l’americana in conferenza stampa.

“Ho servito bene, specialmente nel primo set, riuscendo a cavarmela in situazioni in cui ho offerto palla break. Penso che anche lei abbia giocato bene, e questo è un fattore che mi ha spinto ad alzare l’asticella.

Tutto sommato, sono molto contenta di come le cose siano andate oggi”. Il livello del tabellone femminile è davvero molto alto in questi Australian Open, con quasi tutte le principali indiziate alla vittoria finale ancora in corsa.

“Ci sono stati tanti match bellissimi di terzo turno, ieri e oggi” ha confermato Keys. “Non è sempre così. Vedendo il quadro degli ottavi, sono tutti match sulla carta molto duri.

Questo primo Slam dell’anno sta diventando davvero interessante. Ci sono state otto diverse vincitrici Slam negli ultimi due anni. Quando è stata l’ultima volta in cui è successa una cosa simile? Questo dimostra che adesso il livello del tennis femminile è molto alto.

E sembra proprio che i tifosi ne traggano giovamento”. Agli ottavi Keys se la vedrà con Elina Svitolina, che negli Slam non ha ancora ottenuti grandissimi risultati. “È sorprendente” ha detto la Keys in merito.

“È difficile giocare sempre bene per tutti i match necessari per vincere uno Slam. Penso comunque che lei riesca sempre a dire la sua anche nei Major. Di solito arriva alla seconda settimana, e la considero sempre una giocatrice molto competitiva anche a livello Slam”.

Keys ha poi parlato della super sfida tra la numero 1 del mondo Simona Halep e la numero 1 all-time Serena Williams, sfida che andrà in scena domani. “La cosa incredibile delle loro sfide è che cercano sempre di fare cose diverse” ha commentato l’ex finalista degli US Open.

“Si vede benissimo che entrambe cercano di spingere l’avversaria fuori dalla sua comfort zone. È in queste condizioni che riescono ad esprimere il loro miglior tennis. È davvero emozionante vederle giocare, e penso sia questo il motivo per cui tutti amano questa sfida”.

Quest’anno Keys ha deciso di non giocare tornei di preparazione agli Australian Open, ma non è troppo soddisfatta della scelta. “È stressante” ha infatti dichiarato l’americana.

“Sai benissimo che tutti gli altri hanno già qualche match sulle gambe, si sono in qualche modo abituati. Il nervosismo e la tensione da primo match dell’anno lo hanno già affrontato altrove, e non in un torneo dello Slam”.