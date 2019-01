Longevità Seppi: "Impegno e continuità". Travaglia: "Sconfitta che brucia"

Non si ferma Andreas Seppi. L'altoatesino conferma di avere un ottimo feeling con l'Australia e al secondo turno si è sbarazzato di Jordan Thompson col punteggio di 6-3 6-4 6-4. Qual è il segreto della sua longevità? "Nessun segreto, solo la continuità, un lavoro fatto bene alla base, prevenzione degli infortuni e tanto impegno - ha detto Seppi -.

Bisogna avere sempre voglia di sacrificarsi, senza mai accontentarsi, e mentalmente bisogna essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Non è facile. Per questo succede che alcuni giocatori giocano un paio di ottime stagioni e poi faticano nel confermarsi a certi livelli". Seppi, che affronterà al terzo turno Frances Tiafoe, giustiziere di Kevin Anderson, ha aggiunto: "Sempre tornando all'età, l'esperienza ha il suo peso.

Magari ora, dopo tanti anni nel circuito, accetto quel che accade in campo con maggior serenità, senza lamentarmi. Un modo per restare tranquillo e concentrato su ogni punto". Si è arreso in cinque set a Nikokoz Basilashvili Stefano Travaglia.

3-6 6-3 3-6 6-4 6-3 il punteggio finale che vede prevalere il georgiano. Travaglia ha così raccontato i suoi rimpianti per una partita molto equilibrata: "Peccato perché c'è mancato davvero poco, sono stato avanti due set a uno e nel quarto abbiamo avuto entrambi alti e bassi, si è alzato un vento molto forte e le condizioni sono totalmente cambiate.

Nei momenti in cui sono andato sotto ho sempre avuto una buona reazione riuscendo a recuperare il break di svantaggio. Questo vuol dire che in campo ho fatto il mio e questo mi fa essere ottimista per il prosieguo della stagione, al di là della sconfitta di oggi che comunque brucia.

Anche se contro il numero 20 del mondo". Super vittoria anche per Thomas Fabbiano che ha sconfitto il gigante americano Relly Opelka in cinque set. "Le ho provate tutte, ma non c'era verso di capire dove tirasse - ha detto il pugliese spiegando le difficoltà avute in risposta -.

Finché alla fine ho deciso di mettermi sul corridoio, obbligandolo ad andare dove volevo io. A quel punto avevo fatto il mio, era come aver portato una finale ai rigori". Un parere sul gioco monotono dei grandi battitori : "Se il tennis fosse sempre così sarebbe una noia.

Non solo non lo seguirei, ma non lo giocherei neanche. Ma qui c'era in palio una posta altissima, e quando la porti a casa in questo modo c'è tanta bellezza".