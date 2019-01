Zverev: "Io numero 4 del mondo e posso migliorare tanto. Gli altri..."

Esordio morbido agli Australian Open per Alexander Zverev, vincitore su Aljaz Bedene per tre set a zero. In conferenza stampa il tedesco ha parlato delle condizioni della sua caviglia apparsa in netto miglioramento: "È ancora un po' gonfia, ci vorrà del tempo.

Ma non peggiorerà e non ci penso nemmeno". Su come la vittoria alle ATP Finals può essere di aiuto a livello mentale per il futuro a breve termine, Zverev ha aggiunto: "Sicuramente è stato un grande momento in uno dei tornei più importanti del mondo.

Battere i top player dà grande fiducia perché anche loro hanno tanta fiducia. Spero di continuare così". Infine sulla sua collaborazione con Ivan Lendl: "Ivan mi sta dando tanti consigli non solo in questo Slam.

Abbiamo lavorato tanto lo scorso anno dopo gli US Open. Ci vuole del tempo affinché la collaborazione dia i propri frutti. E spero che sia questo il momento. Già a Londra ho mostrato dei miglioramenti. Mi sta aiutando su tante cose e la situazione è molto positiva perché sono quattro del mondo e posso ancora migliorare.

Normalmente la quarta posizione della classifica mondiale rappresenta il limite per diversi giocatori. Io sono stato numero tre e posso fare progressi in tanti aspetti".