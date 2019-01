Serena Williams: "Mi sento in colpa quando non sono con mia figlia"

Circa un anno e mezzo fa, Serena Williams diventava per la prima volta madre di una bellissima bambina. La campionessa americana è riuscita a tornare in campo e raggiungere ottimi risultati nonostante i numerosi problemi riscontrati dopo la maternità.

Nella conferenza stampa dopo la partita vinta contro Tatjana Maria agli Australian Open, all’ex numero uno del mondo è stato chiesto quanto fosse difficile viaggiare con una bambina in tutto il mondo.

“È decisamente diverso viaggiare con una bambina piuttosto che una neonata” , ha spiegato Serena. “Viaggiare con i neonati è molto più facile, tutti pensano questa cosa. Oggi, dedico molto più attenzione ad Olympia, motivo per il quale voglio terminare il prima possibile la conferenza.

È bellissimo essere una mamma, in modo particolare la sua mamma. Mi sento davvero speciale quando sto con lei. Qai Qai è una bambola che ho preso per lei, volevo che avesse una bambola nera, perché io non ho avuto questa opportunità.

Voglio insegnarle l’amore e il rispetto delle persone. Il nome lo ha scelto mio nipote. Eravamo tutti in salotto in cerca di un nome e lui disse improvvisamente: ‘Chiamala Qai Qai’ . Lui è la magia dietro quel nome in realtà”.

Williams ha poi parlato della sua scelta di non apparire molto in giro durante il suo soggiorno a Melbourne. “Come ho detto prima, trascorro molto tempo con mia figlia. È la mia priorità. Mi alleno e poi vado a casa per stare con lei, come faccio in Florida.

Come mamma lavoratrice mi sento molto in colpa, capisco che è normale, ma questi sono anni che non torneranno più. Per me è super importante passare più tempo possibile con mia figlia quando non sono impegnata con il tennis”.