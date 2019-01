S.Williams: "È importante per me lanciare messaggi attraverso gli outfit"

Serena Williams ha sempre sfoggiato outfit molto particolari durante i tornei del Grande Slam con l’obiettivo di lanciare importanti messaggi contro i pregiudizi e le differenze sociali. Tra gli outfit più curiosi della sua carriera si ricordano, ad esempio, la tuta aderente da pantera nera indossata lo scorso anno al Roland Garros o il completo leopardato degli Us Open 2014.

Per il suo ritorno agli Australian Open, Williams ha scelto un body verde e delle calze a rete per i problemi di circolazione che ha riscontrato alle gambe negli ultimi tempi. “Progettiamo gli abiti molto in anticipo con la Nike” , ha detto Serena dopo aver battuto all’esordio Tatjana Maria 6-0, 6-2.

“Sapevo di aver lavorato duramente per tornare in forma durante la off-season, quindi mi sentivo pronta per indossare un abito del genere. La Nike vuole sempre fare dichiarazioni incredibilmente forti per le mamme di tutto il mondo che lottano per tornare in forma dopo il parto.

Era fondamentale per me lanciare ancora una volta un messaggio per loro”. L’americana, che ha denominato il suo vestito “Serena-tard”, ha poi parlato in modo specifico dei suoi problemi di circolazione.

“Sono molto preoccupata per questa cosa, i miei problemi non sono finiti come speravo. Dovrò stare attenta per il resto della mia carriera a questa situazione. Sono sempre dal dottore, so che molto persone hanno problemi simili, ma io sono molto spaventata”.