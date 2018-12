Serena Williams: "Mia figlia Olympia mi fa credere di più in me stessa"

Nel suo documentario “Essere Serena”, Serena Williams ha parlato di come sia cambiata la sua mentalità da quando è diventata madre della piccola Olympia, nata nel settembre 2017.

Adesso per la 23 volte campionessa Slam non è più il tennis la sola priorità. “Sono stata molto professionale per tutta la vita, e penso che Olympia mi abbia cambiata sotto questo aspetto” ha dichiarato Serena.

“Mi dico ‘Serena, rilassati’. Mi fa credere di più in me stessa e mi fa sentire rilassata; è strano perchè è solo una bambina, ma ci riesce. Mi fa capire che ci sono cose più importanti.

Sono fortunata a vivere questa situazione”. Serena è anche molto motivata per la prossima stagione. “Gli Slam continueranno ad esistere” ha detto l’ex numero 1 del mondo. “Avrei potuto dire a me stessa: ‘Non hai più bisogno di questo’.

Ma la mia storia non finisce qui”. La Williams ha anche annunciato che dedicherà alla figlia una lettera aperta: “Cara Olympia, sei troppo piccola per sapere cosa succede in questo esatto momento.

Così la tua mamma scriverà una lettera su questo giorno, che tu potrai leggere da grande. Oggi è un grande giorno, il giorno in cui la mamma torna a lavoro. È emozionante ma anche spossante. Alla mamma piace vincere, le vittorie sono l’unico modo in cui definisco me stessa e voglio conservare questo stato per molto tempo.

Abbastanza a lungo perchè tu possa vedermi, tifare per me ed essere orgogliosa di me. Che io vinca o perda, sei là fuori con me. Così come mio padre, mia mamma e mia sorella. Adesso tu e tuo padre siete la mia famiglia.

Mi rendete più forte, più dura. Mi rendete migliore. Adesso vediamo cosa siamo in grado di fare insieme, piccola mia”.