Massu: "Zverev e gli altri nextgen vinceranno dopo il ritiro dei Big Three"

In un’intervista concessa a El Universo, Nicolas Massu ha elogiato il dominio dei Big Three. Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno monopolizzato gli ultimi dieci anni di tennis, vincendo 51 titoli Slam in totale e rendendo di fatto inaccessibili ai rivali le prime posizioni del ranking, con la sola eccezione di Andy Murray.

“Sono giocatori che arrivano sempre nelle fasi finali dei tornei” ha detto Massu. “Hanno fatto la storia. È incredibile che un gruppo così ristretto di giocatori abbia vinto quasi tutto negli ultimi anni.

Questo non significa che le nuove generazioni siano molto più indietro delle precedenti; è solo che questi campioni sono vissuti adesso ed è difficile batterli. Sono ai vertici da tanti anni. Quando questi top players si ritireranno, allora le nuove generazioni emergeranno.

Compreso Alexander Zverev. Mi piace molto Denis Shapovalov, e poi ci sono anche Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime”. Massu ha infine elogiato Juan Martin Del Potro.

“Del Potro tiene alta la bandiera del Sud America in tutto il mondo” ha detto il cileno. “Abbiamo bisogno di un giocatore come lui. È importante che i giocatori sudamericani guardino a lui e si dicano che, se ce l’ha fatta lui, possono farcela anche loro.

Un giorno vinceranno uno Slam”.