Svitolina: "Serena e Venus Williams sono una grande ispirazione per me"

In un’intervista concessa alla CNN, la numero 4 del mondo e fresca campionessa delle WTA Finals di Singapore Elina Svitolina ha sottolineato quello che Serena e Venus Williams rappresentano per lei.

Svitolina ha peraltro sconfitto Serena ai Giochi Olimpici di Rio 2016. “Senza dubbio le sorelle Williams rappresentano per me un fattore di grande motivazione” ha detto l’ucraina.

“Sono modelli di comportamento. Sono ambasciatrici del nostro sport, è fantastico vedere come si comportano, come si preparano, come competono. È straordinario, sono veramente felice di far parte del tennis in questo momento specifico e di poter giocare contro di loro.

È senz’altro speciale”. Svitolina ha anche parlato dei suoi punti di riferimento in campo maschile. “Mentre crescevo, uno dei miei idoli era Andre Agassi” ha infatti rivelato la numero 4 del mondo.

“E sono stata davvero felice quando l’ho incontrato, l’anno scorso, mentre allenava Novak Djokovic”. Parlando del titolo di Singapore, dove ha sconfitto in rimonta in finale Sloane Stephens, l’ucraina ha aggiunto: “È stata senza dubbio una vittoria incredibile per me.

Ho giocato un gran tennis in quella settimana. E poi tornare in Ucraina e condividere quel momento con tutti i fan, la gente e i bambini. È stato un momento davvero speciale, mi ha dato tanta fiducia”. Riguardo ai suoi obiettivi per la prossima stagione, che inizierà a Brisbane, Svitolina ha concluso: “Gli Slam sono sempre l’obiettivo di una vita per me.

Ma ci sono tanti altri piccoli traguardi che vorrei raggiungere nel 2019. Tutti i tornei che gioco adesso sono importanti, e voglio vincere più titoli possibili”.