Alexander Zverev: "Ecco come Lendl mi dimostra che ho torto"

In un’intervista concessa a Tennis Magazin, Alexander Zverev ha rivelato qualche altro dettaglio interessante sul suo rapporto con il coach Ivan Lendl. I due hanno avviato il loro sodalizio professionale lo scorso luglio: i frutti non sono tardati ad arrivare, visto che solo quattro mesi dopo Sascha ha vinto le ATP Finals di Londra, battendo in finale il numero 1 del mondo Novak Djokovic.

“Lo ascolto sempre” ha dichiarato il tedesco. “Tiene tutti i dati sul suo computer. Gli piace molto la possibilità di usare i dati per dimostrarmi che sono in errore”.

Parlando della sua forza fisica, Zverev ha aggiunto: “Peso circa 90 chili adesso. Questo è il peso che devo portarmi dietro in campo. Perciò adesso non ho in mente di mettere su molta massa muscolare nel corso della preparazione.

Si tratta di trovare il giusto equilibrio, e il mio preparatore atletico Jez Green ha tante ideee in merito. Il lavoro che ho fatto con lui negli ultimi anni mi sta aiutando immensamente”.