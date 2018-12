Binaghi: "Faremo ogni sforzo per portare le ATP Finals a Torino"

La città di Torino compare nella “short list” delle finaliste per ospitare le ATP Finals nelle edizioni dal 2021 al 2025. Il capoluogo piemontese è in lizza con Londra, Manchester, Singapore e Tokyo, mentre per conoscere il responso definitivo bisognerà attendere fino a marzo.

Si tratta già di una soddisfazione enorme sia per la FIT che per la città stessa, intenzionata a giocarsi fino in fondo le sue carte. "L'inserimento di Torino nel gruppo ristretto delle città candidate ad ospitare le Atp Finals è un riconoscimento delle capacità che la Federazione Italiana Tennis mostra organizzando, in partnership con la Coni Servizi, gli Internazionali BNL d'Italia e le Next Gen Atp Finals di Milano. Ringrazio il Governo che ci ha fornito un sostegno immediato e convinto, il Comune di Torino e la Regione Piemonte che ci hanno messo in condizione di competere per portare in Italia una delle manifestazioni tennistiche più importanti al mondo. Il cammino è ancora lungo, ma faremo ogni sforzo possibile per arrivare all'obiettivo di portare le Finals a Torino a partire dal 2021" – ha dichiarato il numero uno della Federtennis Angelo Binaghi.

Dello stesso avviso anche la sindaca di Torino Chiara Appendino: "Abbiamo superato con successo la prima prova e di questo siamo felici e orgogliosi. Sappiamo anche che la strada da percorrere è ancora molto lunga e che la sfida da superare è molto difficile, ma questo non ci spaventa. Anzi, ci spinge ad affrontarla con una determinazione ancora maggiore, supportata dalla consapevolezza di possedere tutto ciò che serve per vincerla: un impianto attrezzato e perfetto per ospitare manifestazioni internazionali, sport di altissimo livello, le elevate competenze maturate nel tempo in materia di organizzazione e gestione di grandi eventi sportivi. Il forte sostegno dei vertici dello sport italiano è elemento tutt'altro che trascurabile.

Torino può mettere sul piatto della candidatura un patrimonio ambientale, architettonico e culturale di una città d'arte visitata ogni anno da milioni di persone provenienti da ogni parte del mondo. Le ATP Finals sono uno dei più ambiti appuntamenti sportivi internazionali in grado di portare alla città e al territorio che le ospita non solo prestigio, ma pure importanti ricadute per l'economie e il tessuto produttivo."

Non poteva mancare un elogio anche dal presidente del Coni Giovanni Malagò: “E’ il primo passo verso il traguardo finale. Essere entrati in short list con Torino è un grande successo che conferma l’ottimo lavoro di squadra portato avanti dal Sindaco Appendino, dal Governo, dalla Federtennis e dal Coni attraverso Coni Servizi. Ora bisognerà insistere su questa strada cercando nei prossimi mesi di convincere ulteriormente l’ATP che il progetto Torino è il migliore possibile. Complimenti a chi ha lavorato per centrare questo primo importante obiettivo."