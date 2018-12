Serena Williams: "Non pensavo di essere in campo a 37 anni"

In una recente conferenza stampa, Serena Williams ha ammesso di essere rimasta sorpresa dalla sua incredibile longevità. Quest’anno, l’ex numero 1 del mondo ha raggiunto ben due finali Slam, rispettivamente a Wimbledon e agli US Open, sperando di arricchire ulteriormente la sua bacheca nel 2019.

“Non pensavo che avrei giocato ancora a tennis alla mia età. Credevo che mi sarei dedicata ad altre cose. Ma mi piace troppo giocare, adoro competere. Mi sto divertendo. Mi fa piacere. Non riesco a mollare tutto, non ci riesco proprio” – ha dichiarato la Williams.

Serena ha riflettuto anche sull’importanza di lei e Venus per il tennis femminile: “Abbiamo avuto un così grande impatto. Siamo state due delle prime afroamericane ad arrivare in alto, quindi vederne così tante oggi mi rende entusiasta. È davvero fantastico.

Abbiamo avuto l’opportunità di fare qualcosa di veramente speciale. A volte mi vengono i brividi quando ci penso, vogliamo soltanto rendere al meglio delle nostre possibilità. Siamo davvero entusiaste.”

A Serena è stato infine chiesto perché l’Europa sia così dominante nel tennis: “Ritengo che sia un fatto di opportunità, ma non provenendo da quei paesi, non posso commentare troppo in merito.” Il 2019 della Williams inizierà alla Hopman Cup a Perth, dove farà coppia con Frances Tiafoe.