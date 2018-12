"Maria Sharapova può tornare numero uno del mondo nel 2019" - Tarpischev

Shamil Tarpischev, presidente della Federazione Tennistica Russa, ha parlato delle possibilità di Maria Sharapova di tornare a guidare la classifica WTA. Quest’anno, la cinque volte vincitrice di un torneo del Grande Slam ha affrontato diversi infortuni, ma Tarpischev crede molto nelle sue potenzialità.

“Nel mondo del tennis femminile non c’è più una tennista in grado di dominare il circuito. Tutte le prime 12 giocatrici possono vincere qualsiasi torneo. Se Maria mantiene la solidità che ha sempre avuto, allora l’anno prossimo può tornare ad essere la numero uno del mondo.

Ha ripetutamente affermato che vuole rigiocare le Olimpiadi, quindi è stato giusto terminare prima la stagione per avere una preparazione più lunga. Perché con l’età la preparazione diventa prioritaria.

Sono molto contento che il suo obiettivo sia disputare le Olimpiadi di Tokyo 2020. In alcune partite ha mostrato un livello molto alto, da top 5, e quindi può dire ancora la sua. Se non subisce infortuni e mantiene intatte le sue qualità in campo, allora può vincere le Olimpiadi.

La competizione in questo tipo di eventi è sempre molto alta”. Sharapova inizierà la sua stagione giocando il torneo WTA di Shenzhen.