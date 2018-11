Marin Cilic: "Non capita tutti i giorni di diventare campioni del mondo"

Sente orgoglio e gioia Marin Cilic dopo la vittoria su Lucas Pouille che ha regalato il secondo titolo di Coppa Davis nella storia della Croazia. "Non capita tutti i giorni di diventare campioni del mondo - ha detto il numero sette del mondo in conferenza stampa -.

Per noi è un sogno che diventa realtà. Abbiamo tanta passione, vedi che i tifosi si divertono. In Croazia sarà incredibile. Lucas ha iniziato bene nel primo set e appena un punto ha fatto la differenza.

Dopo ho giocato e servito meglio. Sono orgoglioso della mia prestazione". Il capitano Peter Krajan: "Questa è una delle squadre migliori di sempre, una squadra da sogno. Dopo sette anni in panchina per me essere qui è un onore.

I miei singolaristi non hanno perso nemmeno un set, non sono stati breakati in tre partite su quattro e ciò la dice lunga sulla loro qualità". Cilic avrà una off-season molto corta: un paio di settimane di riposo, poi ripartirà con la preparazione fisica e tennistica a Monte Carlo prima di partire per l'India dove dal 31 dicembre sarà impegnato nell'ATP 250 di Pune.

Il suo connazionale e compagno di squadra Borna Coric ha invece scelto di giocare soltanto l'esibizione di Adelaide a gennaio a ridosso degli Australian Open.