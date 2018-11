Pouille: "Non giocherò più la Davis". Noah: "Niente più come prima"

Lucas Pouille termina con il cuore a pezzi la sua avventura in Coppa Davis. Il 24enne transalpino, sconfitto da Marin Cilic nella partita che ha dato l'Insalatiera alla Croazia, non ha intenzione di partecipare nel nuovo evento che si terrà a Madrid dal 18 al 24 novembre 2019.

"È stata la mia ultima partita di Coppa Davis, non giocherò nel nuovo format. La mia idea non cambierà", ha detto Pouille. Il capitano Yannick Noah lascia la panchina di Davis con tristezza: "Sappiamo che non sarà la stessa.

Tutti lo sanno. Quindi perché le persone non dicono la verità? Non avremo mai più quell'atmosfera in qualunque parte del mondo giocheremo. Spero non chiamino la competizione con il nome di Coppa Davis perché non sarà la Coppa Davis.

Giocare la Davis al meglio dei tre set non è la stessa cosa", ha detto Noah, che ha poi espresso un rammarico: "In questi tre anni volevo contare su Gael Monfils, invece ha giocato appena una partita. Non sono riuscito a trovare il modo per fargli trovare il giusto feeling".

Un pensiero simile, per quanto riguarda il format, lo ha condiviso Pierre-Hugues Herbert: "Sono molto triste per le decisioni prese dalla ITF. Non so dire se giocherò o meno la Davis in futuro, manca ancora un anno, ma non sarà più la stessa".