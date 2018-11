Potito Starace: "Mi hanno distrutto tante volte, ma ora è davvero troppo"

Sono ormai lontani i tempi in cui Potito Starace disputava i più importanti tornei del tennis professionistico da numero 27 del mondo. Il 37enne è stato infatti squalificato per 10 anni con 86 mila euro di ammenda dalla Tennis Integrity Unit per aver truccato diversi incontri durante l’ATP 500 di Barcellona nel 2011.

Starace ha descritto il proprio stato d’animo in una toccante intervista per “Il Mattino” . "Non me lo spiego, non riesco a capire. Mi hanno già distrutto tante volte eppure sono ripartito e ho sempre dimostrato la mia innocenza.

Ma questa volta è troppo" , ha spiegato l'italiano. "Un giudice americano della Tiu aspetta i risultati dei miei procedimenti penali, sono assolto con formula piena, dopo essere stato assolto anche dalla giustizia civile e lui che fa? Istruisce comunque il processo e con le stesse carte e gli stessi documenti che hanno portato alle mie assoluzioni, mi condanna.

Questo è un incubo. Questo giudice si chiama Richard McLaren. Mi riconosce colpevole di match-fixing e di aver facilitato le scommesse relative a un incontro del torneo Atp di Barcellona del 2011. Questo nonostante le mie tre precedenti assoluzioni con formula piena.

Anche la procedura è terribile: dicevano di voler attendere l’esito del processo penale di Cremona. Dopo la mia assoluzione pensavo che tutto fosse finito, invece mi arriva una mail che il Tiu avrebbe cominciato comunque l’indagine, poi il processo e la nuova condanna, in tempi e modi che ritengo allucinanti".

Parlando del suo futuro e nello specifico del match incriminato, ovvero quello contro Daniel Gimeno-Traver, Starace ha ribadito con fermezza: "Voglio parlare del mio caso non degli altri: ricordo a tutti, comunque, che sia in sede sportiva sia in sede penale questa ricostruzione è stata smontata e ha portato alla mia doppia assoluzione.

La giustizia penale italiana mi ha assolto perché il fatto non sussiste dall’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Ero accusato con Daniele Bracciali di aver truccato vari match.

Tutto evidentemente falso. Non mi arrenderò. Il 14 dicembre sarò a Losanna con i miei avvocati per presentare il ricorso in appello al Tas, il Tribunale Arbitrale dello Sport. Il prossimo anno sarà decisivo perché questo è davvero l’ultimo stadio.

Se dimostrerò la mia innocenza e la mia estraneità ai fatti anche al Tas, come ho già fatto in tutte le altre sedi, allora questa storia sarà davvero finita"