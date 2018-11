Zverev: "Djokovic è il più forte adesso, ma sarò pronto ad affrontarlo"

La vittoria per 7-5 7-6(5) inferta questo pomeriggio a Roger Federer ha regalato ad Alexander Zverev la prima finale in carriera alle Atp Finals. Il giovane tedesco è molto soddisfatto della sua prestazione odierna.

“Ho giocato molto bene, sono stato davvero aggressivo dall’inizio alla fine. Sapevo che dovevo essere io quello propositivo, per non permettere a Roger di assumere il controllo. Se lo fa, non hai possibilità di batterlo.

Ho colpito bene, ho scagliato tanti vincenti, ovviamente ho anche servito bene. Sono felice di come ho giocato, sotto ogni aspetto”. Nel match di round robin con Djokovic, Zverev aveva commesso tanti gratuiti, mentre con il passare dei giorni il suo rendimento da fondo è salito considerevolmente.

“Penso sia normale, più giochi sullo stesso campo, con le stesse palle, più sali di rendimento. Ci prendi confidenza. In realtà penso che il primo set con Novak sia stato di altissimo livello, anche se forse ho giocato meglio oggi.

Ecco perchè questo evento è davvero unico. Anche se perdi il secondo match, puoi avere ancora la possibilità di vincere il torneo. Finora in questa settimana ho fatto di tutto per darmi la massima possibilità di fare bene.

Sono in finale, ne sono davvero felice”. Ancora non si ha ovviamente la certezza che l’avversario di Sascha sarà Novak Djokovic, ma il serbo parte nettamente favorito contro Kevin Anderson.

“In questo momento, Novak è il migliore giocatore del mondo" ha detto Zverev. "È davvero difficile batterlo. Ha perso forse un match negli ultimi sei mesi.

Sta giocando un tennis impressionante. Devi esprimerti al tuo miglior livello per cercare anche solo di avere una chance, spero di esserne capace domani. Ovviamente, con Kevin sarebbe un po’ diverso. Ha uno stile di gioco diverso, colpisce molto forte e serve molto bene.

Ma non importa chi ci sarà domani, sarò pronto”. Se il suo avversario sarà Djokovic, cosa cambierà Zverev rispetto al match di round robin? “Cercherò di scagliare più vincenti e di concedere meno gratuiti” ha risposto Sascha.

“Ovviamente farò un po’ di aggiustamenti. Ma come ho detto, in questo momento è il più forte. Sta giocando un anno incredibile, specialmente la seconda metà. Perciò è difficile batterlo, a prescindere da come giocherò.

Ma parlerò con il mio staff, con il mio team; troveremo il modo migliore per prepararci alla finale”. La grande cavalcata di questa settimana può aiutare Zverev in ottica Slam? “Non penso di aver avuto difficoltà durante gli Slam, quanto piuttosto di aver incontrato dei momenti sfortunati” ha detto il tedesco.

“Ho fatto molto bene al Roland Garros, poi mi sono infortunato: non so fin dove sarei potuto arrivare. È stato un po’ deludente il modo in cui è finita la stagione su terra. Negli altri Slam, ho giocato contro un ottimo Chung agli Australian Open, perdendo in cinque set.

A Wimbledon non ero in forma per l’infortunio che mi portavo dietro da Parigi. Cose che capitano. Come ho detto, adesso sono qui. Domani sarà l’ultimo match della stagione per me. Penserò alla prossima stagione di ritorno dalle vacanze".