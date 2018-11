Marin Cilic: "Il servizio sarà fondamentale contro Djokovic"

La vittoria in rimonta ai danni di John Isner ha consentito a Marin Cilic di riscattare la brutta sconfitta subita all’esordio per mano di Alexander Zverev e di rilanciarsi nel Gruppo Kuerten. Tra il croato e un posto in semifinale c’è ora però l’avversario più ostico di tutti, il numero 1 del mondo Novak Djokovic: i due si sono incontrati negli ultimi mesi a Cincinnati e appena due settimane fa a Bercy, e in entrambi i casi Cilic è riuscito a mettere in difficoltà il serbo, costringendolo al terzo set.

Per questo l’ex campione degli US Open appare fiducioso in vista dell’ultimo match di round robin: “A Parigi abbiamo giocato una bella partita, qualche settimana fa, e posso ripeterlo qui” ha detto il numero 7 del mondo.

“Novak sta giocando un ottimo tennis, dovrò continuare a giocare bene. Sarà fondamentale il rendimento al servizio. Spero di poter disputare un’altra bella partita”. La vittoria con Isner ha infuso nuova fiducia al croato.

“Verso la fine del secondo set, ho iniziato a sentire la palla molto bene. Penso di aver fatto le scelte giuste nei momenti chiave del match”.