Kei Nishikori: "È incredibile che Federer continui a migliorare"

Grazie agli splendidi risultati ottenuti negli ultimi mesi, Kei Nishikori è riuscito ancora una volta a qualificarsi per le Nitto Atp Finals di Londra: un risultato davvero incredibile, specie se si pensa che il giapponese era stato costretto a ripartire dal circuito Challenger all’inizio dell’anno.

Il semifinalista degli Us Open affronterà all’esordio Roger Federer, che nelle ultime settimane gli ha rifilato due sconfitte in due set: la prima ai quarti di Shanghai, la seconda ai quarti di Bercy.

Il nipponico ha colto l’occasione per elogiare la longevità dello svizzero: “È incredibile che Federer continui a migliorare. È in gran forma e fisicamente sta benissimo.

Continua ad essere un avversario molto difficile per me. Mi piace sempre giocare contro di lui perchè è una sfida, e adoro le sfide, ma dovrò giocare al 100% per batterlo domenica” ha dichiarato Nishikori.

Il giapponese ha anche parlato della sua stagione. “All’inizio dell’anno giocavo malissimo e non ero minimamente in fiducia, poi dopo Wimbledon le cose sono andate sempre meglio. Sono molto contento di essere riuscito a giocare un buon tennis negli ultimi due mesi e spero di continuare questa settimana” ha detto il numero 9 del mondo.

Nishikori condividerà il Gruppo Guga Kuerten, oltre che con Federer, anche con Dominic Thiem e Kevin Anderson.