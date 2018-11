Caruana: "Atmosfera e pubblico fantastici. Nel 2019 punto alla Top 200"

Dal nostro inviato a Milano

Zero vittorie a fronte di tre sconfitte: questo è il bilancio di Liam Caruana al termine della fase a gironi delle Next Gen ATP Finals di Milano. Nonostante il pesante passivo, la wild card azzurra torna a casa con una discreta iniezione di fiducia, nella consapevolezza di dover migliorare alcuni aspetti del suo gioco per raggiungere il livello dei migliori giovani del circuito.

“L’esperienza qui a Milano è stata fantastica, il pubblico mi ha sempre supportato. Credo di aver espresso anche un buon tennis per quelle che erano le mie aspettative alla vigilia, ma di fronte avevo i migliori sette Next Gen al mondo” – ha spiegato Caruana davanti ai giornalisti.

Nell’ultima giornata, Liam ha dovuto fare i conti con la potenza del russo Andrey Rublev: “Tira veramente forte ogni singolo colpo, e così non ti dà la possibilità di trovare il giusto ritmo. Ho sofferto molto il suo tennis, perché mi ha costretto quasi sempre a giocare in difesa, ma penso di aver mostrato delle buone trame di gioco nel complesso.”

Lo sguardo di Caruana è già rivolto al 2019, dopo i numerosi infortuni patiti quest'anno. “Adesso mi prenderò un paio di giorni di riposo, poi parteciperò al Challenger di Andria. A quel punto, inizierò subito la preparazione per il prossimo anno.

Devo migliorare molto soprattutto dal punto di vista fisico, oltre a rendere più consistente il mio tennis. Sono questi i fattori che mi separano dai migliori Next Gen. L’obiettivo per il 2019 è quello di entrare in Top 200. Anche Frances [Tiafoe] e Taylor [Fritz] mi hanno detto che sono sulla strada giusta.”

Il giocatore italo-americano ha commentato infine le novità regolamentari: “Mi piacciono tantissimo queste regole, e credo che siano più interessanti anche per gli spettatori. Ovviamente non so se l’ATP abbia o meno intenzione di sperimentarle nel resto dell’anno.

Anche il fatto che la gente può muoversi durante il gioco non mi ha affatto disturbato, anche perché la ritengo una cosa giusta. Non ha molto senso che le persone debbano rimanere fuori.”