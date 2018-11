Cahill: "Halep è una vera professionista, merita di essere la numero uno"

Simona Halep e Darren Cahill formano una grande squadra. In questo momento la migliore, visto che la rumena occupa la prima posizione nel ranking mondiale WTA. In una recente intervista al sito ufficiale della Wta, la Halep e il suo allenatore hanno analizzato la stagione, complimentandosi ed elogiando il proprio partner di lavoro.

“Il fatto di essere la numero uno del mondo mi dà fiducia” , ha detto Simona. “Ogni volta che entro in campo sento di dover mostrare tutto quello che ho. Devo dare sempre il massimo per meritare di essere ancora la numero uno.

Quindi, essere in cima mi motiva a dare il 100% ogni volta che gioco. Per raggiungere la vetta devi superare i tuoi limiti. Non capisco perché dicono che raggiungere questo obiettivo possa sfinirti, è il sogno di una vita. Personalmente penso di aver gestito molto bene la pressione e sono davvero felice di essere la numero uno”.

Darren Cahill molto probabilmente conosce Halep meglio di chiunque altro, e sa quanto sia difficile rimanere la migliore del mondo. “Lo scorso anno è stato grandioso, penso che i suoi miglioramenti siano evidenti. Ha lavorato molto duramente durante la preseason e la forma raggiunta ad inizio anno le ha dato molto slancio.

Questa stagione è stata più fisica per lei, soprattutto per la tipologia di partite giocate. Tutto ciò che Simona ha raggiunto e realizzato è grazie alla persona che è. Ogni giorno fissa degli obiettivi e cerca di migliorare sempre.

È una professionista totale, e questo per me conta più di qualsiasi altra cosa; perché se ho intenzione di passare 30 o 35 settimane lontano dalla mia famiglia, voglio che quei giorni contino e abbiano un senso”.