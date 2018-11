De Minaur: "Sono cresciuto idolatrando Hewitt, ora è il mio mentore"

Inizia oggi la seconda edizione delle Next Gen Atp Finals di Milano, e uno dei più attesi protagonisti è senz’altro Alex De Minaur. Il talento australiano, che aveva iniziato l’anno da 208 del mondo, ha vissuto una splendida stagione ed è salito fino alla 31ma posizione nel ranking mondiale, rendendosi protagonista di alcune sfide straordinarie (prima fra tutte, quella contro Cilic agli US Open).

In un’intervista a Telegraph Sport, De Minaur ha innanzitutto elogiato il suo idolo e mentore, nonchè capitano di Davis, Lleyton Hewitt. “È incredibile. Sono cresciuto considerandolo il mio idolo.

È un grande mentore. Ciò che riesce soprattutto a fare è spingermi a credere in me stesso e a farmi sentire a mio agio. Quando sei giovane è importante che tu creda di meritare di essere dove sei.

Devi continuare a rincorrere i più forti”. La rapidità di gambe e l’atletismo da fondo sono le caratteristiche principali del suo gioco, eppure lo stesso De Minaur ha rivelato che non è sempre stato così.

“A 15 anni ero molto goffo, avevo dei piedi pesanti e il mio lavoro di gambe non era granchè. Non ero certo veloce” ha infatti detto il nextgen. “Poi non lo so, è semplicemente successo.

Penso sia tutto nato dal non voler lasciare andare nessun punto e dal cercare di arrivare su ogni palla possibile. Poichè non ho molte armi, devo usare la mia velocità”. La velocità era l’asso nella manica anche del maestro Hewitt: ma chi è più veloce tra i due? “È un dibattito che abbiamo spesso” ha risposto ridendo De Minaur.

“Se chiedete a lui, risponderà che è lui più veloce, ma sono fiducioso del contrario”. Un altro aspetto decisivo del gioco del giovane australiano è la forza mentale, elemento che De Minaur cura anche avvalendosi dell’aiuto di uno psicologo.

“Devi affrontare tante situazioni difficili, e lavorare con uno psicologo che vedo e a cui parlo molto spesso ha fatto una grande differenza” ha infatti rivelato il classe ‘98. “Lo chiamo prima di ogni partita, e quando sono in Spagna lo vedo di persona.

Specialmente se provo delle sensazioni o emozioni che mi mettono a disagio, se sono nervoso o troppo emozionato. Devi imparare ogni giorno, e cercare di non fare gli stessi errori - questa è la mia mentalità. Il tennis è uno sport duro - una stagione lunga, tante partite, tanti viaggi.

Non è per niente facile, perciò essere forte mentalmente è un attributo importante. Non viene da solo, devi lavorarci”. Tra i principali risultati del suo 2018, si segnalano la finale di Washington e le due semifinali consecutive a Brisbane e Sydney.

Proprio in quel periodo De Minaur conquistò l’amore di tanti fan, tra cui uno decisamente speciale: Andy Murray. Lo scozzese, allora fermo ai box, twittò infatti a gennaio: “Vorrei essere cresciuto come Alex De Minaur sul campo da tennis, che grande attitudine! Adoro guardarlo giocare”.

Quando ha visto il tweet, il classe ’98 ha commentato con un estatico: “Non potevo crederci”.