Greg Rusedski: "Djokovic può diventare il più grande di sempre"

L’ex numero 4 del mondo Greg Rusedski crede che Novak Djokovic abbia buone possibilità di superare il record di titoli Slam di Roger Federer. “Sta facendo cose che altri giocatori non hanno mai fatto prima” ha dichiarato Rusedski.

“Si parla sempre di Federer e Nadal, ma Djokovic ha davvero la possibilità di fare la storia, di diventare il più grande tennista di sempre. È a soli sei Slam da Federer, e se continua al ritmo che sta tenendo adesso ha la reale possibilità di superarlo”.

Anche la commentatrice britannica Annabel Croft ha elogiato il serbo. “Ha dovuto attraversare un lungo declino dopo essere stato al top” ha detto la Croft. “È uno dei pochi ad essere riuscito a tornare numero uno dopo essere partito da un ranking così basso, è davvero straordinario.

Il tennis non è uno sport semplice, ed essendo riuscito a superare profonde difficoltà e a trovare un modo per ritornare grande, adesso sembra quasi il doppio più forte di quanto non sia mai sembrato prima.

Con tutti i record che ha già raggiunto nella sua carriera, chi può sapere cosa può ancora fare. Non pensavo che sarebbe riuscito a fare tutto questo in un solo anno, pensavo che ci avrebbe impiegato un po' di più a tornare”.