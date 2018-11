Karen Khachanov: "La sconfitta con Nadal a New York mi ha spinto al limite"

Karen Khachanov si presenta in conferenza stampa con l’entusiasmo alle stelle, dopo il sorprendente 7-5 6-4 rifilato a Novak Djokovic nella finale di Bercy, che gli ha regalato il primo titolo 1000 della sua giovane carriera.

Un risultato ancora più stupefacente se si pensa a come era iniziato il match, con il serbo avanti 3-1 30-0. “Penso che Novak abbia iniziato con un’intensità davvero, davvero alta” ha commentato il russo.

“Voglio dire, so che questo è il modo normale in cui è abituato a giocare, muovendoti da sinistra a destra, e poi ancora da sinistra a destra. Qualche volta è difficile resistere, forse ho commesso un paio di errori e lui è riuscito a prendere un vantaggio.

Ma dopo qualche game ho innalzato il mio livello di gioco. Ho aumentato l’intensità, ho avanzato la mia posizione in campo. Ho cominciato a muoverlo, e forse lui non si aspettava che riuscissi a farlo dopo essere stato sotto 3-1, con un break di svantaggio”.

Khachanov è stato bravissimo a verticalizzare il gioco, prendendosi tanti punti a rete. “Una cosa che non puoi permetterti di fare con Novak è andare con leggerezza a rete, perchè gioca dei passanti incredibili.

Devi preparare con attenzione le tue discese, devi tirare i colpi giusti quando metti i piedi in campo e sali a rete. In generale, il mio gioco è aggressivo e devo cercare di avanzare di più e di giocare come ho giocato oggi”.

“È il titolo più importante della mia carriera per ora, il traguardo più grande” ha proseguito il russo. “E, in generale, questa è la stagione della svolta.

Non sto piangendo, ma sono comunque davvero felice”. Questa settimana il russo ha affrontato e battuto quattro top 10. “Partita dopo partita, sono salito di livello, penso di averlo dimostrato contro tutti i top 10” ha infatti sottolineato Khachanov.

“Oggi c’era Novak, il numero 1 del mondo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che penso è che alcune dure sconfitte subite contro i più forti, come quella con Rafa a New York, mi abbiano spinto al limite e a lavorare più duramente.

Ho capito che il mio livello è questo. Posso giocare e competere a questo livello. Era questione solo di pochi punti. E ho capito che se avessi continuato a fare le stesse cose e a giocare nello stesso modo in cui ho giocato contro Rafa prima, e contro Novak poi, contro i top players, questo mi avrebbe condotto di nuovo in quella situazione e prima o poi i punti importanti sarebbero girati a mio favore”.

Non sono mancati elogi allo sconfitto. “Tutti i traguardi che ha raggiunto, non è un segreto, tutti i trofei che ha vinto nella sua carriera. I titoli più importanti, il modo in cui si comporta in campo e fuori dal campo.

È uno dei tennisti più forti, non c’è dubbio a riguardo. È nella lista dei più grandi, con Rafa e Roger ovviamente. E i campioni come lui sono un esempio, per quanti titoli ha vinto, per il modo in cui ha superato i momenti duri l’anno scorso, per come è tornato numero 1.

Perciò è davvero una fonte di grande ispirazione, non solo per me ma per molti tennisti”. L’ultimo russo a vincere qui era stato Nikolay Davidenko, nel 2006, e due anni prima l’impresa era riuscita anche a Marat Safin.

“Due settimane fa ho vinto a Mosca, ed era lo stesso” ha commentato Khachanov. “Voglio dire, l’ultimo russo che aveva vinto lì lo aveva fatto 9 anni fa. Sono orgoglioso di essere il primo russo da allora a vincere questo titolo e di inserire il mio nome nell’albo d’oro insieme ai migliori tennisti del passato”.

Khachanov si è inoltre confermato oggi imbattibile nelle finali: quattro disputate in carriera, quattro vinte. “Non ho giocato ancora così tante finali ma direi che è una bella statistica” ha osservato il classe ’96.

“4-0, è notevole. A dire il vero, un po’ ci pensavo anche oggi prima di affrontare la mia finale più importante, in un Masters 1000 contro Novak. Pensavo che lui aveva 70-80 titoli, io solo 3, ma ero 3-0.

Un po’ ci pensavo”. Khachanov è soddisfatto dell’intera stagione che ha giocato, non solo della parte finale. “Per essere vicino alla top 10 e a chiudere nella top 10, devi giocare con continuità per tutta la stagione.

Ed è per questo che sono felice e soddisfatto della mia preparazione. Voglio dire, non devo inventarmi niente di nuovo, devo solo continuare a lavorare nello stesso modo”. Questa vittoria concentrerà tanta attenzione e tanta pressione sul 22enne russo, che però non appare spaventato.

“L’attenzione mediatica non mi interessa. Voglio dire, devi sempre fronteggiare la pressione, su qualsiasi palcoscenico. Ancora, se pensate ai migliori giocatori, loro devono sempre gestire la pressione, e nella maggior parte delle situazioni e delle partite ci riescono.

Perciò è un compito, è un compito che devo svolgere. E penso che con l’esperienza riuscirò a superarlo”.