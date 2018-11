Panatta: "A parte Federer e qualche italiano, giocano tutti uguale"

“Il rumore di un colpo piatto sai come fa? Pof, pof” dice Adriano Panatta in una sequenza diventata già cult del film La Profezia dell’Armadillo, tratto dal fumetto di Zerocalcare.

Talento sconfinato non solo sui campi da tennis, l’ex campione del Roland Garros si è cimentato con successo in svariati ambiti nel corso degli ultimi anni: dalle telecronache per Eurosport a Quelli che il calcio su Rai 2, passando da letteratura (Più dritti che rovesci – Incontri, sogni e successi dentro e fuori dal campo il suo romanzo autobiografico) e appunto cinema.

Se l’entusiasmo di Panatta per queste nuove avventure è massimo, la passione per il tennis giocato non è più così totale. “A dirla verità non lo seguo tantissimo; ogni tanto guardo qualche match che mi interessa, ma sono pochi” ha rivelato l’ex tennista romano in un'intervista a Libero.

“Oggi a parte Federer e qualche italiano, giocano tutti allo stesso modo. Mi piace seguire tutti gli sport, li trovo tutti un vero spettacolo”. Vedere che il suo cameo nel film di Emanuele Scaringi sta conquistando i social gli fa uno strano effetto.

“Ho passato la mia vita sui campi e in un minuto e mezzo di film mi hanno visto in 9 milioni… questo mi fa sorridere, ma il mondo di oggi funziona così. Ovviamente mi fa molto piacere”. Panatta si è anche detto molto contento dell’esperienza a Quelli che il calcio.

“Ci sono lavori molto più impegnativi. Che poi, più che lavoro è divertimento. Io non sentivo 'Domenica in' molto nelle mie corde, mi sentivo impostato. A 'Quelli che il calcio' c’è tutto un altro ritmo, un’altra atmosfera, più gioiosa, spiritosa, ironica.

Qui mi trovo bene”.