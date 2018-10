Bajin: "La situazione agli Us Open è stata triste, Osaka evita di parlarne"

Non è stata in grado di finire la stagione nel miglior modo possibile, ma non si può negare che l’irruzione di Naomi Osaka nel circuito WTA abbia rappresentato una svolta per il tennis femminile.

La giocatrice giapponese ha conquistato il cuore dei fan con la sua modestia, la sua semplicità e la sua simpatia, mostrando un gioco davvero entusiasmante. Osaka lascia le WTA Finals di Singapore con delle sensazioni negative e con un infortunio alla gamba, ma con la speranza di potersi regolarmente esibire per tutto il 2019.

Sascha Bajin, suo allenatore ed ex sparring partner di Serena Williams, è stato sicuramente un personaggio chiave per la sua crescita e la sua ascesa. Il tedesco ha rilasciato interessanti dichiarazioni in un’intervista a Sports360, in cui si è soffermato anche sulla reazione di Serena durante la finale degli Us Open.

“È stata una situazione molto triste; la verità è che non abbiamo parlato tanto del problema. È stato difficile per Naomi affrontare la questione, non ha voluto o non è stata in grado di aprirsi completamente con me.

Ho cercato di fare dei commenti per normalizzare il tutto, ma lei diventa subito tesa e cambia argomento. È una ragazza molto intelligente, sa come gestire le emozioni e non sente la pressione dopo quello che ha raggiunto.

Questi mesi abbiamo cercato di renderla felice e distratta fuori dal campo. Ho imparato molto da lei, è molto timida e sa che cerco sempre di aiutarla; mi ha chiesto di rispettare i suoi tempi e il suo modo di comunicare.

La fiducia non arriva da un giorno all’altro, la rispetto e la capisco, anche se sarebbe più facile fare il mio lavoro con una comunicazione più fluida”. Riferendosi all’improvvisa esplosione della sua assistita e alle Finals, Bajin ha dichiarato: “È andato tutto molto veloce, un titolo del Grande Slam cambia la tua vita; sono molto orgoglioso del suo comportamento e del tennis che esprime.

A Singapore, Naomi ha fatto fatica ad adattarsi alla superficie, il campo è molto lento. Mi ha detto con tristezza che non ha trovato un modo per vincere, ma gli ho risposto che è stata vicina a battere le giocatrici più forti del mondo al 70% della forma.

Non voglio guardare i risultati, sono una conseguenza del lavoro svolto”. Bajin ha infine parlato dei miglioramenti che bisognerà apportare al gioco di Osaka. “Cercheremo di migliorare la percentuale di prime palle, e penso che per lei sarebbe importante giocare più in avanti e andare più spesso a rete”.

