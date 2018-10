Stefanos Tsitsipas: "Mi merito più delle Next Gen Atp Finals"

A Stoccolma Stefanos Tsitsipas ha conquistato domenica il primo titolo della sua giovanissima carriera, battendo in finale con un duplice 6-4 Ernest Gulbis. Ormai stabilmente in top 20, il greco ha da tempo la certezza di un posto alle Next Gen Atp Finals di Milano, ma la sua ambizione lo spinge a desiderare di più.

“Mi sento sempre più forte in campo e credo di meritare più delle NextGen Finals” ha dichiarato il greco. “Ovviamente le Next Gen Finals sono un grande torneo e significa senz’altro molto per me prenderne parte, ma sono capace di fare cose più importanti.

Merito di giocare sui palcoscenici più illustri, di giocare contro i tennisti più forti”. Il colpo che rende il tennis del ventenne di Atene ancora più spettacolare è il rovescio ad una mano, e Stefanos è orgoglioso di non essere mai passato al rovescio bimane, neanche quando da ragazzo il suo braccio destro non aveva forza sufficiente a rendere quel colpo così efficace.

“Il rovescio a una mano mi rappresenta” ha infatti dichiarato il classe ’98 in una recente intervista. “Se lo giocassi a due mani non sarei io, sarebbe qualcun altro. Anche a nove anni non mi sembrava un colpo naturale.

Non sentivo la stessa libertà con il rovescio bimane. Ero campione in Grecia - under 10, 12 e 14. Ero l’unico ragazzino del paese che giocava il rovescio a una mano. Quando sei ragazzo, sei basso e le palle ti arrivano più alte.

Non avevo la stessa potenza di adesso, ma sono felice di non aver cambiato. Se avessi impostato il rovescio a due mani, non sarei dove sono oggi. Ne sono abbastanza sicuro”. Il greco è molto legato al padre, che lo segue da sempre e che per questo ha dovuto fare tanti sacrifici.

“Mio padre ha fatto molti sacrifici per me, ha lasciato il suo lavoro quando avevo 10 anni e ha iniziato a viaggiare con me” ha raccontato il numero 16 del mondo. “Quando qualcuno fa una cosa simile, la gente pensa sia pazzo, ma questa pazzia ha portato a qualcosa di spettacolare.

Crescendo, ho realizzato sempre di più tutto quello che ha fatto per me. Quando ero un ragazzino, non capivo fino in fondo tutto lo sforzo e l’organizzazione che c’era dietro a tutto questo. Più cresco, più mi sento legato a mio padre e apprezzo le cose che ha fatto per me.

Anche mia mamma mi ha sempre supportato, anche lei ha creduto in me, ma sono stato io a scegliere questa strada, questo è ciò che volevo fare”. Proprio sua madre, l’ex tennista professionista Julia Apostoli, ha cercato di insegnare al figlio la lingua e le tradizioni del suo paese natale, la Russia.

Questo ha lasciato una profonda impronta nel giovane Stefanos. “Sono cresciuto in mezzo a tante tradizioni russe e a tante tradizioni greche” ha infatti ricordato Tsitsipas. “Sono nato in Grecia, ma mia mamma voleva insegnarmi il russo.

Parlo bene il russo, facevo lezioni a casa dopo la scuola, so scrivere e leggere. Mi sento più greco che russo. Sono orgoglioso di essere per metà russo, ma sono felice di rappresentare la Grecia”.

Tsitsipas ha infine parlato del suo rapporto con i social network. “Cerco di essere leale e vero. Sui social, condivido qualcosa che è parte di me oppure qualcosa che ho letto. La maggior parte di quello che scrivo è ciò che provo e vedo, è la mia espressione.

Non scriverei mai qualcosa di stupido, se la gente potesse esserne offesa”. .