Riccardo Piatti elogia Coric e i giovani: "Saranno forti come i vecchi"

Borna Coric è l'ennesimo giocatore ad aver avuto successo grazie anche alla collaborazione con Riccardo Piatti al centro tennis dell'allenatore lombardo. Dopo Ivan Ljubicic, Richard Gasquet e Milos Raonic, Coric "rischia" ora di essere il quarto tennista allenato da Piatti a qualificarsi per le ATP Finals di Londra, essendo attualmente undicesimo nella Race.

Undici mesi fa Coric arrivava al Piatti Tennis Center dopo un anno molto opaco che lo aveva fatto scivolare intorno alla 50ma posizione della classifica mondiale. Aveva poche certezze Coric, preso d'assalto già all'età di 18 anni, quando era in top 40, dalle aspettative della gente.

"Certezze ne aveva abbastanza - ha avvertito Piatti in un'intervista esclusiva con Tennis World Italia -. Aveva battuto giocatori importanti: Nadal, Murray. Aveva fatto vedere tante cose buone. Il ranking non era buono ma era un giocatore interessante". Su cosa avete maggiormente lavorato? "Il mio primo approccio è il discorso tecnico.

Per diventare forti e vincere i giocatori di quel livello devono colpire molto bene la palla. Più si alza il livello, più devono essere capaci di giocare bene a tennis. Ho riordinato prima i suoi colpi per poi utilizzarli nelle varie fasi di gioco e fargli esprimere il potenziale.

In più con noi lavora Dalibor Sirola, preparatore fisico che ha lavorato con Ljubicic e Milos Raonic, e l'osteopata Claudio Zimaglia". Dove può arrivare Coric? Vincerà uno Slam? "Dipende dalla sua capacità di lavorare.

Prendiamo per esempio il caso di David Ferrer, se Borna alla sua età lavorerà come lui può andare lontano. Noi cercheremo di fargli vincere uno Slam e di diventare il miglior giocatore possibile. A Borna dobbiamo far capire il suo livello che non è ancora al massimo.

Borna può giocare dei tornei molto bene, degli altri meno bene, i risultati non sono sempre costanti perché non è ancora capace di tenere il livello che può esprimere". Parliamo del 2018 di Roger Federer costellato di alti e bassi.

L'età inizia a farsi sentire. "Lo si diceva anche gli anni precedenti. Federer è sempre Federer e non si discute, basta che lui vinca Basilea e il Master e dicono: 'Federer è tornato'". Nell'agosto 2017 ha deciso di separarsi da Milos Raonic.

Una decisione non semplice immagino. È il centro di tennis che è a Bordighera la priorità per lei? La rivedremo prossimamente in giro per il mondo nel circuito ATP? "Alla fine di quest'anno avrò lavorato con Borna per 27 settimane.

È vero quest'anno ho girato poco, sono stato al centro, ma 27 settimane con un giocatore sono abbastanza. E il prossimo anno ancor di più. Oggi Borna è qui che si allena, andremo insieme a Vienna e poi a Parigi".

Per la prima volta dal '79 ci sono due italiani in top 20, Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Chi dei due può raggiungere i primi dieci? "Fognini è quello più vicino.

Può fare bene sicuramente nella fine dell'anno e poi deve difendere tanto in Australia, può fare bene anche lì. Sono due ottimi giocatori quindi possono farcela". Qual è la mentalità del Piatti Tennis Center verso i giocatori che vogliono diventare professionisti di alto livello? "Da noi i giocatori vengono e si allenano con gli allenatori, questa è l'idea.

Aiutiamo gli allenatori a crescere. Siamo molto focalizzati sui ragazzi giovani dai 10 ai 17-18 anni. Noi abbiamo quattro campi - potremmo farne di più ma non ci penso per adesso - ed è più difficile fare dei progetti singoli.

Per esempio Napolitano è qui, è cresciuto con noi, ma ha preso un coach svedese. L'idea è che a un certo punto devono andare via con gli allenatori, non rimanere". Alexander Zverev e Coric sono i due giovani più promettenti, ma a dominare sono sempre i vecchietti: lo scorso anno Nadal e Federer, ora di nuovo Djokovic.

È più merito degli over 30 o colpa dei Next Gen? "Io ho allenato Nole e un anno agli Australian Open lui e Murray persero al primo turno. E si diceva "non arrivano i nuovi, è difficile che i giovani arrivino".

È la problematica del tennis, si pensa sempre che gli ultimi siano più forti dei primi, di quelli che devono arrivare. Mi piacerebbe avere la palla di cristallo e capire. È stata un'era importante: Nadal, Federer e Djokovic hanno vinto sopra i 50 Slam negli ultimi 12 anni, Wawrinka e Murray ne hanno vinto 3, del Potro e Cilic uno, ma non è detto che, quando finiscono questi, non ci sia una dominazione di altri giocatori.

Ma i prossimi saranno sicuramente forti come i 'vecchi'". .