Leo Borg, figlio di Bjorn, è pronto a diventare un tennista professionista

Il quindicenne Leo Borg, figlio dell’undici volte campione Slam Bjorn Borg, è entrato per la prima volta in un tabellone di pre-qualificazione a Stoccolma, e lo scorso giovedì ha perso contro Gustaf Strom 6-4 6-3 nel primo turno.

Il vincitore delle pre-qualificazioni avrà accesso alle qualificazioni dell’ATP 250 di Stoccolma, che inizierà la prossima settimana. Nonostante la sconfitta, Leo Borg, che ha già firmato un accordo con Fila a giugno, ha impressionato le 50 persone che hanno seguito con grande attenzione il match del figlio di uno dei più grandi tennisti di sempre.

“Erano molto bravi entrambi” , ha detto Bjorn a Expressen.se dopo la partita. “Hanno un futuro assicurato. Le partite sono partite, si tratta di mantenere il gioco. È importante lavorare duro, avere disciplina e un grande cuore.

Leo ha un grandissimo cuore, ama quello che fa. Non sono nervoso quando lo guardo, so quanto ama questo sport. Ovviamente è sempre più divertente vincere che perdere, ma è già diversi anni in anticipo” .

All’ex campione svedese è stato poi chiesto se fosse dannoso per Leo avere tutta questa attenzione da parte dei media. “È speciale, non è un male. Non per Leo. Sarebbe bello che voi iniziaste a scrivere di più sul tennis svedese.

Ci sono molti buoni ragazzi, come i fratelli Ymer”. Secondo Borg, giocare tornei internazionali sarà la chiave per la crescita di suo figlio. “Leo ha bisogno di uscire dall’Europa ed andare in giro per il mondo.

È importante avere un buon team con il quale viaggiare. Ha anche l’appoggio mio e di Patricia. Niente arriva senza lavoro”. Borg ha anche discusso del fatto che Leo potrebbe presto lasciare la scuola per dedicarsi esclusivamente al tennis.

“Ho chiesto a Leo: ‘Non vuoi continuare? ‘ . Io non la penso così. Può sempre leggere qualcosa, ma vuole scommettere sul tennis e fare uno sforzo ora. Non sappiamo se funzionerà, vedremo.

Ha 15 anni e sta iniziando a giocare con ragazzi più grandi di lui. Non spetta a me allenarlo, ma a Rickard Billing. Penso sia meglio gestiscano tra di loro le cose. Io e Patricia lo supportiamo. A volte mi confronto con lui, ma ha già il suo allenatore”.

Lo svedese ha infine parlato dello stile di gioco aggressivo di Leo. “Al giorno d’oggi è necessario averlo. Il tennis si è sviluppato in questo modo. Si tratta di essere in grado di essere più aggressivi, Leo lo vuole essere e si sente a suo agio con questo stile di gioco”.

