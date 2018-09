"Piquè un esempio. E' energico e motivato" - cofondatore di Kosmos

Businessman Edmund Chu, co-fondatore del gruppo Kosmos con il giocatore del Barcellona Gerard Pique, ha detto a EFE in un’intervista ha elogiato il lavoro svolto dal calciatore nel cercare di apportare modifiche alla Coppa Davis.

“Quello che è successo con la Coppa Davis è un esempio di come si lavora: faceva chiamate ogni giorno, parlava con giocatori e federazioni, è volato ad Orlando per partecipare all’Assemblea Generale della Federazione Internazionale di Tennis.

Ha passione ed è molto gratificante lavorare con lui. E’ appassionato allo sport. Nel mondo degli affari è come quando gioca. E’ energico e motivato”, ha spiegato l’uomo d’affari cinese.

Le prime due edizioni della nuova Coppa Davis si svolgeranno a Madrid su cemento. Questo costringerà ad adibire la Caja Magica, struttura che ospita l’ATP Master 1000 di Madrid in terra battuta, ad effettuare questo cambio di superficie.

Si è scelto di non giocare su terra per il periodo dell’anno in cui si svolgono le finali (dal 18 al 24 novembre), e i giocatori in quel periodo dell’anno giocano maggiormente sul cemento. “Sarà sul cemento perché è importante per i giocatori, nel momento della stagione in cui si trovano, avere una superficie pratica per loro.

In futuro non c’è intenzione di cambiare superficie perché essa può bilanciare in qualche modo le differenze tra i giocatori”. .