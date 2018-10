Ivanisevic: "La finale di Wimbledon 2001 era come una partita di calcio"

Goran Ivanisevic è stato l’unico tennista in grado di vincere un torneo del Grande Slam, Wimbledon, entrando come wild card. In un’intervista per EFE, il croato ha ricordato le emozioni provate in quelle due settimane del 2001, terminate con la finale vinta contro Patrick Rafter.

Com’è la tua vita adesso? Molto buona, alleno Milos Raonic e a volte gioco. Penso di condurre una vita perfetta. Continuo a lavorare in questo sport che mi ha entusiasmato per molto tempo.

Per essere l’allenatore di Raonic, devi essere suo amico? Devi fare un po’ di tutto. Devi essere un allenatore, uno psicologo, un po’ di tutto, è un pacchetto in cui non puoi escludere nulla.

Che ricordi hai dell’edizione del 2001 di Wimbledon? Ho un ricordo speciale di ogni giorno di quel torneo. L’atmosfera delle semifinali, della finale, quei quattro match point, quando ho alzato il trofeo.

Sono successe tante cose che ho ancora nella mia mente. Ricordo quella finale come una partita di calcio. Mi sarebbe piaciuto vincere un altro Slam, ma ho giocato nella stessa epoca di Pete Sampras, Boris Becker, Jim Courier, Stefan Edberg ed altri giovani.

Non era un compito facile vincere. Cosa sarebbe stato di te senza il tuo servizio, uno dei migliori della storia di questo sport? Ogni giocatore ha un colpo speciale. Nel mio caso, non so cosa sarebbe successo.

Avrei dovuto fare qualcosa per migliorare il mio gioco. Dal tuo punto di vista, qual è stata la generazione migliore? Ho avuto l’opportunità di giocare contro tutti: Ivan Lendl, Becker, Bjorn Borg, e poi anche contro Roger Federer e Rafael Nadal.

È difficile fare questi confronti. Ogni generazione è unica e ha grandi giocatori. Federer è probabilmente il migliore di tutti. Novak Djokovic e Nadal fanno parte della migliore generazione; ognuno di loro può vincere qualsiasi Grande Slam.

Ora stanno emergendo giocatori come Nick Kyrgios, Dominic Thiem, Borna Coric, Karen Khachanov. Per loro è ancora difficile vincere un Major, ma in futuro ci riusciranno.

Cosa ne pensi del nuovo formato di Coppa Davis? Ad essere onesti, da un lato è buono, dall’altro non così tanto. La Federazione avrà più soldi per lo sviluppo del tennis in altri paesi, ma non ci sarà più l’atmosfera di prima quando le squadre giocavano in casa.

Ma nello sport tutto gira intorno al denaro. Bisognerà vedere. Se qualcuno mi avesse detto che un giocatore di calcio avrebbe cambiato la più antica competizione del mondo di tennis, non ci avrei mai creduto.

